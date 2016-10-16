 Kara Tren formda – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kara Tren formda

    Kara Tren formda

    Bu sezon 6 golle F.Bahçe’nin en skorer ismi olan Emenike, Alanya’yı da gözüne kestirdi

    Kanarya'nın karşısında en önemli kozu Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike olacak. Tecrübeli oyuncu bu sezon attığı 6 golle takımın en skorer ismi. Cuma günü otobüs teslim törenine esprileriyle damga vuran 'Kara Tren', Alanyaspor filelerini de sarsmak istiyor
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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