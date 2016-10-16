Kadıköy'de "istifa" sesleri

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerdeki sarı-lacivertli taraftarlar önce takımı yuhalayıp ardından "yönetim istifa" diye slogan attı. Alınan beraberlik ve ligdeki puan durumundan memnun olmayan taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.



Ligin henüz 7. haftasındaki bu protesto kulüp tarihindeki en hızlı tepkiler arasına girdi.