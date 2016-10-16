Kadıköy'de "istifa" sesleri
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından taraftarlar protestoda bulundu.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerdeki sarı-lacivertli taraftarlar önce takımı yuhalayıp ardından "yönetim istifa" diye slogan attı. Alınan beraberlik ve ligdeki puan durumundan memnun olmayan taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.
Ligin henüz 7. haftasındaki bu protesto kulüp tarihindeki en hızlı tepkiler arasına girdi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:13
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 9
Yorum
ua Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar , motor sporlarının 2.liginde şampiyonluk da önemli fakat mühim olan bir üst klasmanda başarılı olabilmek
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 9
Yorum
çılgın kartal Adamın gizemi adında gizli Bakıp Bakıp duruyor. Transferin son günlerinde Beşiktaşa atılmış bir kazıktır.
- Ekici: Daha iyi oynamam gerek
Toplam 2
Yorum
futbolcumu yoksa tatile gelen oyuncumu, kenardada oyanayacak, defanstada, ama maalesef defansif hiç bir özelliği yok, keza ne ünlü futbolcular var zamanı gelince forvet zamanı gelincede bek oynuyor....
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