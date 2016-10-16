 Kadıköy'de "istifa" sesleri – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kadıköy'de "istifa" sesleri

    Kadıköy'de "istifa" sesleri

    'nin Aytemiz ile 1-1 berabere kalmasının ardından taraftarlar protestoda bulundu.

    Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerdeki sarı-lacivertli taraftarlar önce takımı yuhalayıp ardından "yönetim istifa" diye slogan attı. Alınan beraberlik ve ligdeki puan durumundan memnun olmayan taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

    Ligin henüz 7. haftasındaki bu protesto kulüp tarihindeki en hızlı tepkiler arasına girdi.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy'de "istifa" sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.