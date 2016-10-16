 Feyenoord'a yan bakılmıyor! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    'a yan bakılmıyor!

    Feyenoord'a yan bakılmıyor!

    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , Nijmegen'i deplasmanda 2-1 yenerek 9'da 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden , Hollanda Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Nijmegen'i 2-1'le geçti.

    De Goffert Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 79. dakikada Nicolai Jörgensen ve 90. dakikada Michiel Kramer'den geldi. Ev sahibi takımın tek golü ise 8. dakikada Mohamed Rayhi'den geldi.

    Feyenoord'da forma giyen 'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, ilk 11'de çıktığı maçın 90. dakikasında oyundan alındı. Feyenoord, 9 maç sonunda 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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