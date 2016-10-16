Feyenoord'a yan bakılmıyor!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, NEC Nijmegen'i deplasmanda 2-1 yenerek 9'da 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
De Goffert Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 79. dakikada Nicolai Jörgensen ve 90. dakikada Michiel Kramer'den geldi. Ev sahibi takımın tek golü ise 8. dakikada Mohamed Rayhi'den geldi.
Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, ilk 11'de çıktığı maçın 90. dakikasında oyundan alındı. Feyenoord, 9 maç sonunda 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:06
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Feyenoord'a yan bakılmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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