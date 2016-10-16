Feyenoord deplasmanda 3 puan aldı

De Goffert Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Nicolai Jörgensen ve 90. dakikada Michiel Kramer kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 8. dakikada Mohamed Rayhi'den geldi.



Bu arada Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, ilk 11'de çıktığı maçın 90. dakikasında oyundan alındı.



Feyenoord, 9. maç sonunda 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.