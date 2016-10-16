Feyenoord deplasmanda 3 puan aldı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi 9. hafta maçında deplasmanda NEC Nijmegen'i 2 - 1 yendi.
De Goffert Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Nicolai Jörgensen ve 90. dakikada Michiel Kramer kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 8. dakikada Mohamed Rayhi'den geldi.
Bu arada Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, ilk 11'de çıktığı maçın 90. dakikasında oyundan alındı.
Feyenoord, 9. maç sonunda 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:14
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 9
Yorum
ua Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar , motor sporlarının 2.liginde şampiyonluk da önemli fakat mühim olan bir üst klasmanda başarılı olabilmek
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 9
Yorum
çılgın kartal Adamın gizemi adında gizli Bakıp Bakıp duruyor. Transferin son günlerinde Beşiktaşa atılmış bir kazıktır.
- Ekici: Daha iyi oynamam gerek
Toplam 2
Yorum
futbolcumu yoksa tatile gelen oyuncumu, kenardada oyanayacak, defanstada, ama maalesef defansif hiç bir özelliği yok, keza ne ünlü futbolcular var zamanı gelince forvet zamanı gelincede bek oynuyor....
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