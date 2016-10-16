 Fener sevindirdi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Fener sevindirdi

    Fener sevindirdi
    Okulu Gaziantep Şubesi, Ağrı'nın Patnos ilçesinde eğitim gören 70 öğrenciye malzeme dağıttı. Derecik Köyü İlköğretim Okulu'nda dağıtılan forması, kışlık çizme, kırtasiye malzemeleri ile futbol, basketbol ve voleybol toplarını alan minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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