 F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok

    F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok

    Fotomaç'ın usta yazarı , 'nin ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

    , NTV 'daki %100 futbol programında F.Bahçe-Aytemiz maçını değerlendirdi.

    İşte Dilmen'in görüşleri;

    "KALİTEYİ DÜŞÜRÜYORSUN"
    "    Van Persie bir haftadır pompalanıyor: Uçuyor, kaçıyor falan diye. Uçan, kaçan yok işte, Van Persie bu. Aatif en çok tepki alan oyuncu oldu. Taraftar bu oyuncuyu yakıştıramıyor takıma. Kaliteyi düşürüyorsunuz diyor yönetime. Emenike'yi çıkartırken kapris yapıyor bakmayacaksın, senin elektriğini düşürüyor. Sonuç olarak neren doğru ki? maçına 6 bin seyirci gelir. Seyirci futbola, başarıya gelir. "

    F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA ŞANSI YOK
    "Galatasaray, Trabzon maçında 50 bin kişi olur. Bir 'li olarak söylemek zorundayım, takımı planı programı olmayan bir takım. Advocaat sonunda ihaleyi oyunculara bırakacak, 'Kapasitemiz bu' diyecek. Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor, basketbol takımıyla sezonu geçiriyor. Fenerbahçe'nin oyun olarak şampiyonluk şansı yok. Fenerbahçe, 1 ileri 2 geri ile gidiyor."

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:17
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