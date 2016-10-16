FB TV'de tepki çeken yorum
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası FB TV'de teselli konuşması yapan sarı-lacivertli bir taraftarın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
FB TV'de Alanyaspor maçı sonrası yapılan yorumlar ses getirdi. İşte o konuşma:
"BİZİM ISITMALI STADIMIZ VAR"
"Burada böyle bir cenaze havası oluştu ama sevinmek için çok fazla sebebimiz var. İlla galip gelmek şart değil. Isıtmalı bir stadımız var. İçinde stüdyosu olan yayın yapabildiğimiz stad var. Basketbol takımımız var. Buraya harabe halinde gelenler ayıp bu yaptığımız."
VİDEO | FB TV'DE ALANYA MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKEN YORUM
"BİZİM ISITMALI STADIMIZ VAR"
"Burada böyle bir cenaze havası oluştu ama sevinmek için çok fazla sebebimiz var. İlla galip gelmek şart değil. Isıtmalı bir stadımız var. İçinde stüdyosu olan yayın yapabildiğimiz stad var. Basketbol takımımız var. Buraya harabe halinde gelenler ayıp bu yaptığımız."
VİDEO | FB TV'DE ALANYA MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKEN YORUM
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş mutlu
Toplam 8
Yorum
Hocamız 10 numara Bizim hocamız her hocadan büyük biz zafere ulaşırız I LOVE U HOCAM
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 30
Yorum
alper azizenin eseri.... bu kulübü bu hale getiren zihniyetin kullanma tarihi geçmiştir.acilen yeni bir başkan ve oluşum lazım yoksa çöküş kaçınılmaz....
- Kadıköy'de "istifa" sesleri
Toplam 21
Yorum
turgay bu futbolla şampiyon kesinlikle olamayız.
FB TV'de tepki çeken yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.