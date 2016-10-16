 Efsaneler arasında – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Efsaneler arasında

    Efsaneler arasında
    Son dönemde büyük ilgi gören League of Legends'a de katıldı. 1907 Derneği, Şampiyonluk Ligi'nde yer alan Super Massive TNG takımının haklarını devir aldı ve takımın ismini '1907 Fenerbahçe' olarak değiştirdi. Değişiklik Riot Games tarafından da onaylandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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