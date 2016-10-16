 Ba: İyi maç olacak – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Ba: İyi maç olacak

    Ba: İyi maç olacak
    Aytemiz 'da forma giyen eski F.Bahçeli Abdoulaye Ba, "Şu an F.Bahçe'nin 1 puan gerisindeyiz. Yeni kurulan bir takımız. Onlar da öyle. Güzel maç olacak. F.Bahçe mutlaka başarıyı yakalayacaktır. Ben de Alanya için sahaya çıkacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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