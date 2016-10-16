Ahmet Çakar, Fenerlileri kızdırdı!
Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalıp puan kaybetmesinin ardından eski hakem Ahmet Çakar sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor'a 2 puan kaybetmesi sonrasında Ahmet Çakar attığı tweetlerle Fenerbahçeli taraftarların tepkisine yol açtı.
Ahmet Çakar, "Fenerbahçe dünya devi Alanya dan 1 puan alarak puan farkını 8 e indirdi" diye bir tweet attı.
Eski hakem Ahmet Çakar, daha sonra "Küme düşme hattındaki zorlu mücadelede kazanan çıkmadı. Maçın Skoru FB:1 Alanya:1" ifadesini kullandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:59
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
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