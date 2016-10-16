 Ahmet Çakar, Fenerlileri kızdırdı! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    , Fenerlileri kızdırdı!

    Ahmet Çakar, Fenerlileri kızdırdı!

    'nin, Aytemiz ile berabere kalıp puan kaybetmesinin ardından eski hakem sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

    Sarı-lacivertlilerin, Aytemiz 'a 2 puan kaybetmesi sonrasında attığı tweetlerle Fenerbahçeli taraftarların tepkisine yol açtı.

    Ahmet Çakar, " dünya devi Alanya dan 1 puan alarak puan farkını 8 e indirdi" diye bir tweet attı.

    Eski hakem Ahmet Çakar, daha sonra "Küme düşme hattındaki zorlu mücadelede kazanan çıkmadı. Maçın Skoru FB:1 Alanya:1" ifadesini kullandı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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