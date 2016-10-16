 4.5 günde bir maç – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    4.5 günde bir maç

    4.5 günde bir maç

    Sarı-lacivertliler, maçıyla zorlu periyoda giriyor. 49 günde 11 sınava çıkacak olan Kanarya, Süper Lig ve Avrupa’da yolunu çizecek.

    , Aytemiz maçı ile yoğun bir temponun içine girecek. Sarı-lacivertliler, üç kulvarda 49 gün sürecek zorlu maratonda 7'si Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 11 kritik maça çıkacak. Ortalama 4.5 günde bir maç yapacak olan Kanarya, bu süreçte Kadıköy'de 20 Kasım'da G.Saray, 3 Aralık'ta Beşiktaş ile iki derbi oynayacak. UEFA Avrupa Ligi grubunda da Manchester United ile iki kez karşılaşıp, 24 Kasım'da Zorya Luhansk'ı konuk edecek.

    Manchester ile iki kez
    Sarı-lacivertli takımın belki de bu sezonki kaderinin çizileceği periyodun ilk 21 günü daha da zorlu. Zira bu süre içinde 6 maç (3.5 günde bir) var. Alanyaspor'un ardından 20 Ekim Perşembe günü Manchester United'a konuk olunacak. Dört gün sonra ligde Konyaspor deplasmanına çıkacak Kanarya, 30 Ekim'de evinde K. Karabük'le karşılaşacak. 3 Kasım'da Manchester ile İstanbul'da oynayıp, 6 Kasım'da deplasmanda Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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