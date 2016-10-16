4.5 günde bir maç
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçıyla zorlu periyoda giriyor. 49 günde 11 sınava çıkacak olan Kanarya, Süper Lig ve Avrupa’da yolunu çizecek.
Manchester ile iki kez
Sarı-lacivertli takımın belki de bu sezonki kaderinin çizileceği periyodun ilk 21 günü daha da zorlu. Zira bu süre içinde 6 maç (3.5 günde bir) var. Alanyaspor'un ardından 20 Ekim Perşembe günü Manchester United'a konuk olunacak. Dört gün sonra ligde Konyaspor deplasmanına çıkacak Kanarya, 30 Ekim'de evinde K. Karabük'le karşılaşacak. 3 Kasım'da Manchester ile İstanbul'da oynayıp, 6 Kasım'da deplasmanda Akhisar ile karşı karşıya gelecek.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
4.5 günde bir maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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