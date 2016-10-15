Volkan kaybı

Bu sezon karşılaştığı 21 isabetli şutun 8’inde kalesini kapatamayan tecrübeli file bekçisi, ligin gol yeme oranı en yüksek ikinci kalecisi.

F.Bahçe'de 14 yıldır forma giyen ve sarı-lacivertlileri pek çok maçta ipten alan Volkan Demirel, bu sezon ise oldukça kötü bir istatistiğe imza atıyor. Volkan, ligde geride kalan 6 haftada kalesine gelen isabetli şutların gol olma oranı en yüksek 2. kalecisi durumunda. Alanyasporlu Haydar Yılmaz 28 isabetli şutun 13'ünde kalesini gole kapatamayıp %46 orana ulaşırken, Volkan'ın koruduğu kaleye gelen 21 isabetli şutun 8'i (%38) gol oldu.



Trabzonsporlu Onur Kıvrak da 26 şutta 10 gol yiyip Volkan'la 2. sırayı paylaştı. Ligin en başarılı eldiveni ise 22 isabetli şutta sadece 3 gol yiyen (%14) Volkan Babacan. F.Bahçe ayrıca bu sezon 6 maçta da kalesinde gol gördü. Geçen sezonun son 3 karşılaşması da eklenirse Fenerbahçe ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamıyor.