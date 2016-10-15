 Volkan kaybı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Volkan kaybı

    Volkan kaybı

    Bu sezon karşılaştığı 21 isabetli şutun 8’inde kalesini kapatamayan tecrübeli file bekçisi, ligin gol yeme oranı en yüksek ikinci kalecisi.

    F.Bahçe'de 14 yıldır forma giyen ve sarı-lacivertlileri pek çok maçta ipten alan Volkan Demirel, bu sezon ise oldukça kötü bir istatistiğe imza atıyor. Volkan, ligde geride kalan 6 haftada kalesine gelen isabetli şutların gol olma oranı en yüksek 2. kalecisi durumunda. Alanyasporlu Haydar Yılmaz 28 isabetli şutun 13'ünde kalesini gole kapatamayıp %46 orana ulaşırken, Volkan'ın koruduğu kaleye gelen 21 isabetli şutun 8'i (%38) gol oldu.

    Trabzonsporlu Onur Kıvrak da 26 şutta 10 gol yiyip Volkan'la 2. sırayı paylaştı. Ligin en başarılı eldiveni ise 22 isabetli şutta sadece 3 gol yiyen (%14) Volkan Babacan. F.Bahçe ayrıca bu sezon 6 maçta da kalesinde gol gördü. Geçen sezonun son 3 karşılaşması da eklenirse Fenerbahçe ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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