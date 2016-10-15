Volkan kaybı
Bu sezon karşılaştığı 21 isabetli şutun 8’inde kalesini kapatamayan tecrübeli file bekçisi, ligin gol yeme oranı en yüksek ikinci kalecisi.
Trabzonsporlu Onur Kıvrak da 26 şutta 10 gol yiyip Volkan'la 2. sırayı paylaştı. Ligin en başarılı eldiveni ise 22 isabetli şutta sadece 3 gol yiyen (%14) Volkan Babacan. F.Bahçe ayrıca bu sezon 6 maçta da kalesinde gol gördü. Geçen sezonun son 3 karşılaşması da eklenirse Fenerbahçe ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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