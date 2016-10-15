 UEFA’dan paylaşım – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan paylaşım

    UEFA’dan paylaşım
    , resmi twitter hesabından Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Manchester United maçı için paylaşımda bulundu. 'Yakında' diye paylaşılan görselde Tuncay ve Rooney'in sevinçleri yer aldı. İki takım, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmış, 6-2 kaybedilen ilk maçta Rooney, 3-0 kazanılan ikinci maçta Tuncay 3 gol atmıştı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.