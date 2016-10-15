 Tam 10 gol atmıştı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tam 10 gol atmıştı

    Tam 10 gol atmıştı
    F.Bahçe ile Alanya, 2007-08 sezonunda Kupası grup aşamasında karşılaşmış ve maçı Kanarya deplasmanda Kezman (4), Aurelio (2), İlhan Parlak (2), Kazım ve Kemal'in golleriyle 10-3 kazanmıştı. Maçı 28 şut ve 19 isabetle tamamlayan 'de bu maçta yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel halen kadroda yer alıyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tam 10 gol atmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.