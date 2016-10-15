 Son iddia Marsilya – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Son iddia

    Son iddia Marsilya
    F.Bahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Vitor Pereira'ya bu kez de Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi. Ligde 14. sıradaki 'da Franck Passi'nin sallanan koltuğu için en ciddi adaylardan birinin Pereira olduğu belirtildi. Pereira'nın geçtiğimiz günlerde de Boavista'nın başına geçeceği konuşulmuştu ancak Portekiz temsilcisi, Miguel Leal ile anlaştı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:14
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