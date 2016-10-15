 Pişman ama mutluyum – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Pişman ama mutluyum

    Pişman ama mutluyum
    'nin eski futbolcusu Milos Krasic, kariyerinin eski günlerinden bahsetti ve bazı pişmanlıklar yaşadığını açıkladı. Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta oynayan Sırp futbolcu, Fenerbahçe kariyeri için "Juventus'tan sonra çok iyi bir takıma gittim. İlk 1-2 ay iyiydim ama daha sonra bir sakatlık geçirdim, yeni oyuncular transfer ettiler. Bir sonraki yıl da Bastia'ya kiralandım. Evet Fenerbahçe'de kalamadığım için pişmanım ama yine de mutluyum" şeklinde konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pişman ama mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.