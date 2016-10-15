 Maske Skrtel’e yine vız geldi... – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Maske Skrtel’e yine vız geldi...

    Maske Skrtel’e yine vız geldi...
    Kanarya, Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Burnundan ameliyat olmasına rağmen Slovakya formasıyla İskoçya'ya karşı oynayan Skrtel de maskeyle antrenmanda yer aldı. Tecrübeli oyuncu yine çok hırslıydı. Isınma hareketleriyle başlayıp, iki grup halinde yapılan 5'e2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasının ardından çift kale ile bitti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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