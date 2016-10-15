 Lens’ten müjde var – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’ten müjde var

    Lens’ten müjde var

    Manchester United’a karşı yüzde yüz sahada. Yarınki maçının 18 kişilik kadrosunda ise yer alabilir.

    maçında sakatlanarak Osmanlıspor'a karşı oynayamayan Jeremain 'ten gelen son haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hollandalı yıldızın hızla iyileştiği, 20 Ekim Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak Manchester United karşılaşmasında yüzde yüz sahada olacağı bildirildi.

    Çalışmalarını salonda sürdüren Lens'in yarınki Alanya maçının ise 18 kişilik kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Dick Advocaat'ın, Lens'i bu maçta 10-15 dakika da olsa oynatıp son durumunu görmek istediği öğrenildi. İyileşerek idmanlara katılan Hasan Ali ise Alanya karşısında ilk 11'de görev alacak.


    Emre BOL
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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