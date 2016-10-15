 Konforlu ve güvenli – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Konforlu ve güvenli

    Konforlu ve güvenli
    'nin yeni takım otobüsünün tanıtımı ve teslimatı dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların da katılımıyla yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'in katkılarıyla üretilen teknoloji harikası otobüs hem konforlu hem de çok güvenli. Güçlendirilmiş camlara sahip olan ve kamera sistemiyle donatılan otobüs, ani bir dış etkide kendi kendine durabilme özelliğine sahip.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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