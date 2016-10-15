 İlk golü yerse işi zor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    İlk golü yerse işi zor

    İlk golü yerse işi zor
    İstatistikler gösteriyor ki, Fenerbahçe yarın Alanyaspor karşısında ilk golü yerse işi çok zor olacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü yediği son 19 resmi maçını kazanamadı. 2015-16 sezonundan beri ilk golü yediği son 19 resmi maçının 8 tanesini berabere bitirirken 11 tanesini kaybetti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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