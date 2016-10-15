 Hemen gelirim – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hemen gelirim

    Hemen gelirim

    Tribalfootball sitesi; C.Palace, Middlesbrough ve ’ın Hollandalı için devre arasında teklif yapacağını iddia etti. Haberde, Persie'nin "Her şeye açığım. İngiltere'de zorlanmam" sözleriyle bu transferi çok istediği belirtildi.

    'nin Van Persie'yi devre arasında 13 milyon euro'ya Çin'e satma haberlerinin ortaya çıkması İngiliz kulüplerini de uyandırdı. Tribalfootball sitesine göre Crystal Palace, Middlesbrough ve Everton, Hollandalı yıldızın peşine düştü. Van Persie'nin Kanarya'dan ayrılma seçeneğini gündemine alması üzerine 3 Ada kulübünün devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye bir teklif yapabileceğinin altı çizildi.

    ÇOCUKLARIM ZATEN ORADA BÜYÜDÜ
    Haberde RVP'nin İngiliz yöneticilerle yaptığı görüşmeye yer verilirken, golcünün sarı-lacivertli kulüpten hemen ayrılabileceğini söylediği bilgisi paylaşıldı. Persie'nin bu konuda "Ben her şeye açığım. 13 yıldır ülkemden uzakta oynuyorum. İngiltere, Türkiye veya herhangi bir yer. Alışmakta zorluk çekmem. Çocuklarım da her yere kolay uyum sağlıyor. Zaten onlar Hollandalı'dan çok İngiliz gibiler. Çünkü orada büyüdüler. Bu sebeple İngiltere'ye dönmem ailemi de etkilemez" ifadeleri haberde yer aldı.

    SONRADAN KRAL!
    Van Persie'nin Fenerbahçe'de ilginç bir istatistiği daha bulunuyor. 33 yaşındaki golcü, son iki sezonda Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan futbolcu oldu. Sarı-lacivertli yıldız, sonradan oyuna girdiği 11 maçta 6 kez gol atlayı başardı. Persie bu sezon ise toplam 8 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.

    % 44 BAŞARILI
    Geçen sezon başında transfer edilen Robin van Persie toplam 35 lig maçına çıktı. Hollandalı oyuncu bu 35 maçta 17 gol atarken 4 asist yapmayı başardı. RVP, toplam 95 şut çekip 42 isabet sağlarken %44 başarı oranı yakaladı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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