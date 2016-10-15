Hemen gelirim
Tribalfootball sitesi; C.Palace, Middlesbrough ve Everton’ın Hollandalı için devre arasında teklif yapacağını iddia etti. Haberde, Persie'nin "Her şeye açığım. İngiltere'de zorlanmam" sözleriyle bu transferi çok istediği belirtildi.
ÇOCUKLARIM ZATEN ORADA BÜYÜDÜ
Haberde RVP'nin İngiliz yöneticilerle yaptığı görüşmeye yer verilirken, golcünün sarı-lacivertli kulüpten hemen ayrılabileceğini söylediği bilgisi paylaşıldı. Persie'nin bu konuda "Ben her şeye açığım. 13 yıldır ülkemden uzakta oynuyorum. İngiltere, Türkiye veya herhangi bir yer. Alışmakta zorluk çekmem. Çocuklarım da her yere kolay uyum sağlıyor. Zaten onlar Hollandalı'dan çok İngiliz gibiler. Çünkü orada büyüdüler. Bu sebeple İngiltere'ye dönmem ailemi de etkilemez" ifadeleri haberde yer aldı.
SONRADAN KRAL!
Van Persie'nin Fenerbahçe'de ilginç bir istatistiği daha bulunuyor. 33 yaşındaki golcü, son iki sezonda Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan futbolcu oldu. Sarı-lacivertli yıldız, sonradan oyuna girdiği 11 maçta 6 kez gol atlayı başardı. Persie bu sezon ise toplam 8 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.
% 44 BAŞARILI
Geçen sezon başında transfer edilen Robin van Persie toplam 35 lig maçına çıktı. Hollandalı oyuncu bu 35 maçta 17 gol atarken 4 asist yapmayı başardı. RVP, toplam 95 şut çekip 42 isabet sağlarken %44 başarı oranı yakaladı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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