 Hay aksi! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hay aksi!

    Hay aksi!

    Şanssızlıkların ardı arkası gelmiyor. Fernandao, , Ozan ve Salih derken, sakatlar kervanına Sow da katıldı. Kasığında problemi olan yıldız golcünün yarın oynaması zor...

    'ye bir haller oldu. Sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Fernandao, Lens, Ozan ve Salih'ten sonra şimdi de Moussa Sow... Kasığından sakatlanan ve dünkü idmana çıkmayan golcü futbolcunun MR sonuçları bekleniyor. Ancak Sow'un yarın Alanyaspor'a karşı oynaması zor görünüyor. Bu haberle moraller dip yaparken, teknik heyet 11'i nasıl oluşturacağı konusunda yeni hesaplara girişti. Birçok olasılık var. Dick Advocaat 4-3-3'ü korursa; Ozan Tufan'ın yerine Alper Potuk'un, 'in yerine Emenike'nin görev alması büyük ihtimal. Volkan Şen ise solda... Bu durumda forvetin en ucunda ise Robin Van Persie oynayacak.

    Hollandalı hoca çift forvet denerse, Van Persie-Emenike ikilisi ileri uçta şans bulacak. Sol kanatta Volkan Şen, sağda Alper ya da küçük bir ihtimal de olsa Aatif veya Stoch oynayacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hay aksi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.