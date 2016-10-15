 Fenerbahçe ‘kafacı’ – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘kafacı’

    Fenerbahçe ‘kafacı’
    Süper Lig'in ilk 6 haftası sonunda en çok kafa golü atan takımlar ve Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli takım bu sezon Süper Lig'de attığı 11 golün 5 tanesini (Van Persie, Josef, Emenike, 2 kez Ozan) kafayla kaydetti. Yediği 13 golle ligin en çok gol yiyen üç takımından biri olan Aytemiz Alanyaspor ise kafayla 2 gol yedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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