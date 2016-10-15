 Fener Panzer'i ezdi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Fener Panzer'i ezdi

    Fener Panzer'i ezdi

    , sezonun ilk maçında Alman temsilcisi Brose Bamberg’i bir sayı farkla yendi Obradovic’in öğrencileri böylece Ülker Arena’daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

    THY Euroleague'de geçtiğimiz sezon final oynayan Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyetle başladı. Ülker Sports Arena'da Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk eden sarı-lacivertliler, çok rahat farkı açabileceği maçta rakibini tek sayı farkla 67-66 mağlup etti. Obradovic'in öğrencileri, Ülker Sports Arena'daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Savunmaların öne çıktığı maçta Sarı Kanaryalar, son dakika içerisinde Antic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla maçı kazanmayı başardı. Obradovic büyük heyecana sahne olan maçta yerli oyunculara süre vermedi.

    MAÇA İYİ BAŞLAYAMADI
    Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe maça iyi başlayamadı. Potaya gitmekte zorlanan ekibimiz ilk çeyreği 22-18 geride kapadı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler potasında sadece 11 sayı gördü ve devreye 36-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte başa baş bir mücadele oldu ve Kanarya son periyoda 53-51'lik üstünlükle gitti. Kapanış çeyreğinde son anlara kadar üstünlüğünü korudu. Geçen yılın finalisti rakibimiz ribauntlarda 29-33 geride kalırken asistlerle de rakibini geçemedi: 16-17.

    OBRADOVİC: TEK İYİ OLAN ŞEY KAZANMAKTI
    koçu Zeljko Obradovic kazanmalarına karşın oyunlarından memnun olmadığını söyledi. Sırp hoca, "Henüz tam hazır değiliz. Tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldılar. Bu gecenin tek iyi olan şeyi, maçı kazanmış olmamız. Kötü oynadığımızı bilmek önemli. Çalışmamız gereken çok şey var. Umarım zaman içinde daha iyi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    HİDAYET TÜRKOĞLU VE AZİZ YILDIRIM TRİBÜNDE
    Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe-Brose Bamberg karşılaşmasını tribünden takip etti. Fenerbahçe Başkanı da sarı-lacivertli yöneticilerle birlikte mücadeleyi izledi. Yıldırım maç içinde zaman zaman sinirli gözükse de maç sonunda sevincini yanındakilerle paylaştı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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