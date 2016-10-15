Fener Panzer'i ezdi
Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Alman temsilcisi Brose Bamberg’i bir sayı farkla yendi Obradovic’in öğrencileri böylece Ülker Arena’daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
MAÇA İYİ BAŞLAYAMADI
Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe maça iyi başlayamadı. Potaya gitmekte zorlanan ekibimiz ilk çeyreği 22-18 geride kapadı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler potasında sadece 11 sayı gördü ve devreye 36-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte başa baş bir mücadele oldu ve Kanarya son periyoda 53-51'lik üstünlükle gitti. Kapanış çeyreğinde Fenerbahçe son anlara kadar üstünlüğünü korudu. Geçen yılın finalisti rakibimiz ribauntlarda 29-33 geride kalırken asistlerle de rakibini geçemedi: 16-17.
OBRADOVİC: TEK İYİ OLAN ŞEY KAZANMAKTI
Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic kazanmalarına karşın oyunlarından memnun olmadığını söyledi. Sırp hoca, "Henüz tam hazır değiliz. Tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldılar. Bu gecenin tek iyi olan şeyi, maçı kazanmış olmamız. Kötü oynadığımızı bilmek önemli. Çalışmamız gereken çok şey var. Umarım zaman içinde daha iyi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
HİDAYET TÜRKOĞLU VE AZİZ YILDIRIM TRİBÜNDE
Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe-Brose Bamberg karşılaşmasını tribünden takip etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli yöneticilerle birlikte mücadeleyi izledi. Yıldırım maç içinde zaman zaman sinirli gözükse de maç sonunda sevincini yanındakilerle paylaştı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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