 E-Spor hamlesi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    E- hamlesi

    E-Spor hamlesi
    1907 F.Bahçe Derneği, farklı dal ve kategorideki oyunlarda profesyonel takımlar barındıran E-Spor'da yer alacak. League of Legends (LoL) Ligi'nde '1907 Fenerbahçe' adıyla yarışacak takımın faaliyetleri, 1907 Derneği tarafından gerçekleştirilecek.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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