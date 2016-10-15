 Duygun için taziye – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Duygun için taziye

    Duygun için taziye
    F.Bahçeli eski futbolcu ve YDK Üyesi Mehmet Salih Duygun hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, bugün Fenerbahçe Camii'nden öğle (12.57) namazına müteakip kaldırılacak. Kulübün Duygun için siteden yayınladığı mesajda "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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