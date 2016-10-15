 Çanta ile gelmeyin – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çanta ile gelmeyin

    Çanta ile gelmeyin
    Ankara Emniyeti, F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Hatay BB ile salı günü oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçına sırt çantalı, el çantalı, valizli ya da elinde poşet olan hiçbir taraftarın alınmayacağını duyurdu. İki kulüp de yazı ile uyarıldı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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