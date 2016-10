10’un da adı Fabregas

10 numara arayan sarı-lacivertli ekipte, Ben Arfa’dan sonra Chelsea’de forma umudunu kaybeden Fabregas da gündeme geldi. Takım arayışına başlayan yıldız futbolcunun menajeri Darren Dein'in ajandasında F.Bahçe'nin adı üst sıralarda yazıyor. Menajer Dein, Kanarya'ya Fabregas'ı kiralaması teklifinde bulunacak. F.Bahçe'nin vereceği yanıt şimdiden büyük merak konusu.

Devre arasında, kaliteli bir 10 numara transferi yapacak olan Fenerbahçe çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürse de Avrupa kaynaklı bilgiler sızmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen son iddiaya göre, Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelebilir. İngiliz kulübünde teknik direktör Conte tarafından kadroda düşünülmeyen ve artık forma umudunu iyice yitiren Fabregas'ın, menajeri Darren Dein'e "Bana kulüp bul" talimatı verdiği kaydedildi.



Hemen çalışmalara başlayan Dein'in, yakında görüşeceği kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirlendi. Menajer Dein'in 'öncelikli kulüp' olarak gördüğü Fenerbahçe'den randevu istemeye hazırlandığı vurgulandı. Dein'in 29 yaşındaki Fabregas'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak önereceği ifade edildi. Sarılacivertli yönetimin ve teknik direktör Advocaat'ın Fabregas önerisine ne yanıt vereceği şimdilik bilinmese de görünen o ki Fenerbahçe hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek.