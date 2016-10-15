10’un da adı Fabregas
10 numara arayan sarı-lacivertli ekipte, Ben Arfa’dan sonra Chelsea’de forma umudunu kaybeden Fabregas da gündeme geldi. Takım arayışına başlayan yıldız futbolcunun menajeri Darren Dein'in ajandasında F.Bahçe'nin adı üst sıralarda yazıyor. Menajer Dein, Kanarya'ya Fabregas'ı kiralaması teklifinde bulunacak. F.Bahçe'nin vereceği yanıt şimdiden büyük merak konusu.
Hemen çalışmalara başlayan Dein'in, yakında görüşeceği kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirlendi. Menajer Dein'in 'öncelikli kulüp' olarak gördüğü Fenerbahçe'den randevu istemeye hazırlandığı vurgulandı. Dein'in 29 yaşındaki Fabregas'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak önereceği ifade edildi. Sarılacivertli yönetimin ve teknik direktör Advocaat'ın Fabregas önerisine ne yanıt vereceği şimdilik bilinmese de görünen o ki Fenerbahçe hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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