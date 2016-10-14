Ülker Arena'da şov zamanı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta bugün Brose Bamberg'i ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve Lig TV2'den yayınlanacak. Sezona Anadolu Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve yenilgi aldı.
21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.
21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Ülker Arena'da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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