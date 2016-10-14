 Ülker Arena'da şov zamanı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'da şov zamanı

    Ülker Arena'da şov zamanı

    Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkacak.

    Sarı-lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta bugün Brose Bamberg'i ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve Lig TV2'den yayınlanacak. Sezona Anadolu Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve yenilgi aldı.

    21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran , Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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