 Salih Uçan 10 gün yok – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    10 gün yok

    Salih Uçan 10 gün yok

    F.Bahçe, genç oyuncunun Ümit Milli Takım’ın geçtiğimiz pazar günü yaptığı idmanda kasığından sakatlandığını duyurdu

    'de Salih Uçan da sakatlar kervanına eklendi. Genç oyuncunun, Ümit Milli Takım'dan sakat döndüğü açıklandı. Resmi siteden yapılan duyuru şöyle: "9 Ekim Pazar günü yapılan Ümit Milli Takım antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı terk eden Salih Uçan'ın çekilen MR'ı sonucunda kasık bölgesinde bulunan kaslardan birinde kısmi yırtık tespit edilmiştir.

    TEDAVİSİNE BAŞLANDI
    10 Ekim'de kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir."
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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