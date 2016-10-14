Salih Uçan 10 gün yok
F.Bahçe, genç oyuncunun Ümit Milli Takım’ın geçtiğimiz pazar günü yaptığı idmanda kasığından sakatlandığını duyurdu
Fenerbahçe'de Salih Uçan da sakatlar kervanına eklendi. Genç oyuncunun, Ümit Milli Takım'dan sakat döndüğü açıklandı. Resmi siteden yapılan duyuru şöyle: "9 Ekim Pazar günü yapılan Ümit Milli Takım antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı terk eden Salih Uçan'ın çekilen MR'ı sonucunda kasık bölgesinde bulunan kaslardan birinde kısmi yırtık tespit edilmiştir.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
10 Ekim'de kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir."
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
10 Ekim'de kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir."
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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