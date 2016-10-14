ManU’yla toplantı
İngiliz ekibi yöneticileri, 3 Ekim’de Kadıköy’de oynanacak maçta uygulanacak prosedürler için İstanbul’a gelerek Fenerbahçeli yetkililerle bir toplantı yaptı
Fenerbahçe ile Manchester United arasında 3 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 4. maçı öncesi, İngiliz kulübünün yetkilileri, Ülker Stadı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiliz devinin genel sekreteri John Alexander ve beraberindekiler, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.
BİZİMKİLER KISKANIR
Tribünleri ve saha içini gezen İngiliz kulübü yetkilileri, FB TV'nin yeni stüdyolarını da ziyaret etti. Manchester kulübünün genel sekreteri John Alexander, "Manchester United TV çalışanları burayı görse, inanın kıskanırlar" dedi.
BİZİMKİLER KISKANIR
Tribünleri ve saha içini gezen İngiliz kulübü yetkilileri, FB TV'nin yeni stüdyolarını da ziyaret etti. Manchester kulübünün genel sekreteri John Alexander, "Manchester United TV çalışanları burayı görse, inanın kıskanırlar" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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