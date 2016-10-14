Kanatlara özel görev
Advocaat, milli maçta ağır bir sakatlık geçiren Ozan Tufan'ın yokluğunda takım savunmasının aksamaması için özel tedbirler üretmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli hoca, bu anlamda en büyük sorumluluğu kanat oyuncularına verdi. Volkan Şen, Sow, Stoch ve Alper'le görüşen tecrübeli teknik adam, "Topu karşılarken savunmaya yardım edin" uyarısı yaptı, neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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