 Kanatlara özel görev – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Kanatlara özel görev

    Kanatlara özel görev
    , milli maçta ağır bir sakatlık geçiren Ozan Tufan'ın yokluğunda takım savunmasının aksamaması için özel tedbirler üretmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli hoca, bu anlamda en büyük sorumluluğu kanat oyuncularına verdi. Volkan Şen, Sow, Stoch ve Alper'le görüşen tecrübeli teknik adam, "Topu karşılarken savunmaya yardım edin" uyarısı yaptı, neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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