 Jose Sosa ile ilgilenmiyoruz – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    ile ilgilenmiyoruz

    Jose Sosa ile ilgilenmiyoruz
    , 'a transfer olan 'ın eski Arjantinli oyuncusu 'nın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur" ifadesi kullanıldı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sosa artık bizim futbolcumuz değil, istediği yere gidebilir" demişti.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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