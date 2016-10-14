Jose Sosa ile ilgilenmiyoruz
Fenerbahçe, Milan'a transfer olan Beşiktaş'ın eski Arjantinli oyuncusu Jose Sosa'nın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur" ifadesi kullanıldı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sosa artık bizim futbolcumuz değil, istediği yere gidebilir" demişti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Jose Sosa ile ilgilenmiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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