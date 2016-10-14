İngilizler şaştı kaldı
İngiliz ekibi yöneticileri, 3 Ekim’de Kadıköy’de oynanacak maçta uygulanacak prosedürler için İstanbul’a gelerek Fenerbahçeli yetkililerle bir toplantı yaptı
Fenerbahçe ile Manchester United arasında 3 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 4. maçı öncesi, İngiliz kulübünün yetkilileri, Ülker Stadı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiliz devinin genel sekreteri John Alexander ve beraberindekiler, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.
BİZİMKİLER KISKANIR
Tribünleri ve saha içini gezen İngiliz kulübü yetkilileri, FB TV'nin yeni stüdyolarını da ziyaret etti. Manchester kulübünün genel sekreteri John Alexander, "Manchester United TV çalışanları burayı görse, inanın kıskanırlar" dedi.
BİZİMKİLER KISKANIR
Tribünleri ve saha içini gezen İngiliz kulübü yetkilileri, FB TV'nin yeni stüdyolarını da ziyaret etti. Manchester kulübünün genel sekreteri John Alexander, "Manchester United TV çalışanları burayı görse, inanın kıskanırlar" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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