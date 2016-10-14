 İngilizler şaştı kaldı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    İngilizler şaştı kaldı

    İngilizler şaştı kaldı

    İngiliz ekibi yöneticileri, 3 Ekim’de Kadıköy’de oynanacak maçta uygulanacak prosedürler için İstanbul’a gelerek Fenerbahçeli yetkililerle bir toplantı yaptı

    ile Manchester United arasında 3 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 4. maçı öncesi, İngiliz kulübünün yetkilileri, Ülker Stadı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiliz devinin genel sekreteri John Alexander ve beraberindekiler, Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.

    BİZİMKİLER KISKANIR
    Tribünleri ve saha içini gezen İngiliz kulübü yetkilileri, FB TV'nin yeni stüdyolarını da ziyaret etti. Manchester kulübünün genel sekreteri John Alexander, "Manchester United TV çalışanları burayı görse, inanın kıskanırlar" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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