Fernandao’nun evi soyuldu
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jose Fernandao'nun Brezilya'daki evi soyuldu. Rio'nun en zengin semtlerinden Barra Tijuca'daki evinin soyulduğunu öğrenen sambacı, Globo'ya yaptığı açıklamada "Biz lüks ve yüksek güvenlikli sitede güvende olduğumuzu sanıyorduk. Ailem, benimle İstanbul'da olduğu için şükrettim" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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