 Fernandao’nun evi soyuldu – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ’nun evi soyuldu

    Fernandao’nun evi soyuldu
    Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nun Brezilya'daki evi soyuldu. Rio'nun en zengin semtlerinden Barra Tijuca'daki evinin soyulduğunu öğrenen sambacı, Globo'ya yaptığı açıklamada "Biz lüks ve yüksek güvenlikli sitede güvende olduğumuzu sanıyorduk. Ailem, benimle İstanbul'da olduğu için şükrettim" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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