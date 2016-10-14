Fener’e kurşun geçirmez otobüs
Karayolu ulaşım sponsoru olarak Gürsel Turizm'le anlaşan Fenerbahçe, yapılan anlaşma doğrultusunda kendisi için üretilen takım otobüsüne bugün kavuşuyor.
Bugün 13.00'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak törende, kurşun geçirmez özelliği olan otobüsün tanıtımı ve teslimi yapılacak. Otobüs, üstün özellikleriyle tam bir tek teknolojisi harikası...
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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