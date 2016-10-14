Fener’e kurşun geçirmez otobüs

Karayolu ulaşım sponsoru olarak Gürsel Turizm'le anlaşan Fenerbahçe, yapılan anlaşma doğrultusunda kendisi için üretilen takım otobüsüne bugün kavuşuyor.

Bugün 13.00'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak törende, kurşun geçirmez özelliği olan otobüsün tanıtımı ve teslimi yapılacak. Otobüs, üstün özellikleriyle tam bir tek teknolojisi harikası...