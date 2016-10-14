 Fener’e kurşun geçirmez otobüs – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fener’e kurşun geçirmez otobüs

    Fener’e kurşun geçirmez otobüs

    Karayolu ulaşım sponsoru olarak Gürsel Turizm'le anlaşan , yapılan anlaşma doğrultusunda kendisi için üretilen takım otobüsüne bugün kavuşuyor.

    Bugün 13.00'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak törende, kurşun geçirmez özelliği olan otobüsün tanıtımı ve teslimi yapılacak. Otobüs, üstün özellikleriyle tam bir tek teknolojisi harikası...
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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