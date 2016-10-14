Fenerbahçe'ye yeni otobüs

Törene Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat, sarı-lacivertli futbolcular, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz ve şirket yetkilileri katıldı.

Teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Önder Fırat, sponsorlukların sarı-lacivertli kulüp adına çok önemli olduğunu belirterek, "Başarıların yanı sıra geleceğimiz için sponsorluk anlaşmalarına da önem veriyoruz. Futbol A takımımızın ulaşım sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşma yaptık. Sporcularımızın konforu, emniyeti bizim için önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye uzun süredir ulaşım konusunda destek olduklarını belirten Hürer Gündüz ise Fenerbahçe'ye en iyi ve en çevreci otobüsü teslim ettiklerini söyledi.

Törenin sonunda Fenerbahçeli futbolcular yeni otobüsü gezerken, hatıra plaketleri ve forma hediye edilmesiyle organizasyon sona erdi.



