Fenerbahçe'ye yeni otobüs
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kullanacağı yeni otobüs, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen törenle sarı-lacivertli kulübe teslim edildi.
Teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Önder Fırat, sponsorlukların sarı-lacivertli kulüp adına çok önemli olduğunu belirterek, "Başarıların yanı sıra geleceğimiz için sponsorluk anlaşmalarına da önem veriyoruz. Futbol A takımımızın ulaşım sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşma yaptık. Sporcularımızın konforu, emniyeti bizim için önemli." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye uzun süredir ulaşım konusunda destek olduklarını belirten Hürer Gündüz ise Fenerbahçe'ye en iyi ve en çevreci otobüsü teslim ettiklerini söyledi.
Törenin sonunda Fenerbahçeli futbolcular yeni otobüsü gezerken, hatıra plaketleri ve forma hediye edilmesiyle organizasyon sona erdi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:38
- Helal sana Daçka
Toplam 2
Yorum
M. basarilarin devamiyla ins.
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 4
Yorum
gomez varken tiki tika tutmaya bilirdi şuanki kadro bence tamda ona yönelik ama oyuncuların durmadan seri birlikte 15 maç oynaması gerek
- Hakkını vermeli
Toplam 4
Yorum
bu sezon oynasın seneye yerine şimdiden çok profosyonel ne yaptığını bilen forvet araştırılmalı forvet çok koşmasada olur Jardel veya gomez gibi geleni gideni atsın yeter
Fenerbahçe'ye yeni otobüs haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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