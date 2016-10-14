Fenerbahçe'den taraftarına uyarı
Fenerbahçe Kulübü, 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla ilgili taraftarına uyarıda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında 18 Ekim Salı günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden uyarı yazısı gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, "Uyarı yazısında, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda, 'sırt çantası, el çantası, valiz ve poşet gibi' hiçbir maddenin söz konusu maçta spor salonuna alınmayacağı belirtilerek, taraftarlarımızın bu gibi maddelerle maça gelmemesi konusunda uyarıda bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:43
- Savaşın emri
Toplam 2
Yorum
Mehmet Takım birbirine yakın oynamıyor. Yardımlaşma çok düşük.. Buna çare bulunmazsa sonuç yine aynıdır.
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- Fenerbahçe'ye yeni otobüs
Toplam 1
Yorum
süper bu otobüs bizi şampiyon yapar bence
Fenerbahçe'den taraftarına uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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