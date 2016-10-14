Fenerbahçe'den taraftarına uyarı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında 18 Ekim Salı günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden uyarı yazısı gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Uyarı yazısında, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda, 'sırt çantası, el çantası, valiz ve poşet gibi' hiçbir maddenin söz konusu maçta spor salonuna alınmayacağı belirtilerek, taraftarlarımızın bu gibi maddelerle maça gelmemesi konusunda uyarıda bulunuldu." ifadelerine yer verildi.