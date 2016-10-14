Fenerbahçe çift kale çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından çift kale maçla son buldu.