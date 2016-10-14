 Fenerbahçe çift kale çalıştı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    çift kale çalıştı

    Fenerbahçe çift kale çalıştı

    , Toto Süper Lig’in 7. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından çift kale maçla son buldu.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:42
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