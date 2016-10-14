Erten’e milli davet geldi
Sarı-lacivertlilerin Gaziantepspor'a kiralık verdiği kaleci Erten Ersu, Makedonya Milli Takımı'na davet edildi.
Makedon kökenli bir aileden gelen 22 yaşındaki file bekçisinin herhangi bir yanıt vermediği ancak teklife olumlu baktığı öğrenildi. 1.95 boyundaki Erten, Gaziantepspor'la bu sezon bir maça (kupada Eyüpspor) çıktı, 90 dakika oynadı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Erten’e milli davet geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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