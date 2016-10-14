 Erten’e milli davet geldi – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Erten’e milli davet geldi

    Erten’e milli davet geldi

    Sarı-lacivertlilerin 'a kiralık verdiği kaleci , Makedonya Milli Takımı'na davet edildi.

    Makedon kökenli bir aileden gelen 22 yaşındaki file bekçisinin herhangi bir yanıt vermediği ancak teklife olumlu baktığı öğrenildi. 1.95 boyundaki Erten, 'la bu sezon bir maça (kupada ) çıktı, 90 dakika oynadı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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