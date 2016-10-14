Eczacı’yı 3-1 mağlup ettiler
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Eczacıbaşı VitrA ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-1'lik skorla kazandı. Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 26-17 kazanan Sarı Melekler, ikinci seti ise 25-22 kaybetti. Son iki set de 25-23 ve 25-20'lik skorlarla sarı-lacivertlilerin oldu.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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