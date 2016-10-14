 Eczacı’yı 3-1 mağlup ettiler – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Eczacı’yı 3-1 mağlup ettiler

    Eczacı’yı 3-1 mağlup ettiler
    Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Eczacıbaşı VitrA ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-1'lik skorla kazandı. Ayazağa Eczacıbaşı Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 26-17 kazanan Sarı Melekler, ikinci seti ise 25-22 kaybetti. Son iki set de 25-23 ve 25-20'lik skorlarla sarı-lacivertlilerin oldu.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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