Yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yapan Kosif sorulara şu yanıtları verdi:

SORU: Taraftar ve kamuoyu Başantrenör Zeljko Obradovic'in kalıp kalmayacağını merak ediyorlar. Bu konuda bir ilerleme var mı? 2-3 yıllık bir anlaşma söz konusu sanırım, aldığımız duyumlar bu yönde. İmza aşamasına geldiniz mi?



-"Obradovic inanılmaz bir antrenör. Herkesin sevgi ve saygısını gören bir kişi. Biz Onunla uzun seneler çalışmayı düşünüyoruz. Belki 2-3 değil, çok daha uzun seneler... Bunun için çok yakında da imzalar atılacak. Kendisi de bu konuda en ufak bir şüphe duymuyor. Biz de şüphe duymuyoruz. Yakında bunu da basında paylaşılacak. Ben inanıyorum ki, Obradovic burada 10 sene daha kalacak."

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, THY Euroleague'de final-four'u bu sene İstanbul'a almak için yoğun çaba harcadıklarını ve bunu başardıklarını ifade ederek kupayı da kazanmak istediklerini söyledi.

SORU: Değişen bir format var ve finaller de İstanbul'da. Bu sizleri daha da motive ediyor mu?



-"Zaten en önemli nedenlerden bir tanesi finallerin İstanbul'da olması. Bunun için biz Fenerbahçe olarak çok çalıştık ve en sonunda da başardık. Şimdiden seyircilerimizin bilet istekleri var. Ama biliyorsunuz ki daha çıkmadı. Ben inanıyorum ki, tüm Fenerbahçeliler finallerde salonu dolduracak. Ayrıca diğer takımlara ayrılan biletlerin de karaborsadan toplanacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyız. Fenerbahçe'nin Türk basketboluna katkısı da bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz her şey futbola endeksli. Futbolla yatılıp kalkılıyor. Yavaş yavaş bunu basketbola sokmaya başladık. Bunu da bu seneki kombine satışlarında gördük. Başkanımız, belli bir adet kombine satışlarını durdurdu. Durdurmasa hepsi bitecekti. Bunu da yapmamızın nedeni, direkt bilet sattığımızda daha fazla gelirimiz oluyor. Kombine sattığımızda daha ucuz oluyor. Yani Fenerbahçe seyircisizi basket takımını inanılmaz derecede destekliyor. Bizler de bu desteğe sahada aldığımız başarılı sonuçlarla karşılık vereceğimizi düşünüyorum. Bu kez finalde kaybetmek istemiyoruz."

Kosif, Euroleague için kurulan kadronun maliyetinin yüksek olduğunu , sezon boyunca 10-12 milyon TL zarar ettiklerini ancak oluşan basketbol kitlesi ve Ülker Arena'yı dolduran taraflar için buna 2 senedir önem verdiklerini söyledi.

SORU: Fenerbahçe'nin basketbol kitlesi takımına sahip çıkıyor ve sizler de onlar için yeni ürünler ürettiniz. Kulüp olarak da bugün açılış yaptınız, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?



-"Türkiye'de yine bir ilki Fenerbahçe gerçekleştiriyor. İlk defa basketbol sporu seyircileri için bir Fenerium mağazası açtık. Tüm basketbol eşyalarını bulabilme imkanı sağlıyoruz. Bunun da nedeni; Türkiye artık basketbolda da önemli bir konuma geldi. Burada da güzel bir mağaza açtık. Umarım güzel kazançlar getirecektir. İnşallah bundan sonra basketbol mağazalarını diğer şubelerde de açacağız. Çünkü artık basketbol seyircisi oluşmaya başladı. Fenerbahçe de yaklaşık olarak 2 senedir Euroleague'de ve bundan sonra da inşallah hep Euroleague takımı olacağız. Türkiye'deki basketbol seyirci kitlesini de, futboldan daha çok baskete bağlayacağımızı düşünüyoruz. İyi bir yatırım yapıyoruz. İyi bir takımımız ve iyi bir koçumuz var. Turkish Airlines Euroleague'deki ilk maçımızı da cuma günü Brose Bamberg ile yapacağız. Tüm seyircilerimizi de bu maça bekliyoruz. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."