Wiel’e gözaltı

Milli maçlar için verilen aradan önce ciddi şekilde uyardığı Van der Wiel'i de yakından takip eden Advocaat'ın bu futbolcuyla ilgili vereceği karar da merakla bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının, Şener Özbayraklı ile Van der Wiel arasındaki tercihini maç günü yapacağı öğrenildi.