Van Persie Çin'e Ben Arfa Fenerbahçe'ye
Çin’in Hebei Fortune Kulübü, sezon başında da ilgilendiği Van Persie için Ocak’ta F.Bahçe’ye 12 milyon euro’luk cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldızdan 6.5 milyon euro kâr edecek olan Kanarya ise PSG'de kadroya giremeyen Hatem Ben Arfa'yı kiralamak için harekete geçecek.
Sarı-lacivertli ekip 10 numara açığını ise PSG'den Hatem Ben Arfa'yı kiralayarak kapatmanın planlarını yapıyor. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun geçtiğimiz günlerde "Sezon başında ilgilendik. Gönderselerdi düşünürdük" dediği Ben Arfa için ocak ayında yeniden harekete geçilecek. Fenerbahçe, Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. PSG'nin hocası Unai Emery ile ciddi sorun yaşayan ve son haftalarda kadroya giremeyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ya Fenerbahçe'ye ya da Sevilla'ya kiralık gitmeyi kabul edeceği belirtiliyor.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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