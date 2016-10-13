Sistem değişiyor
Hollandalı teknik adamın, özellikle iç sahadaki maçlarında bundan böyle Emenike ile vatandaşını çift forvet olarak oynatmayı planladığı bildirildi.
Ligin başında sakatlığı nedeniyle bir çok antrenmana katılamayan ancak son haftalarda çalışmalarda gösterdiği çıkışla 90 dakika oynayacak düzeye gelen Hollandalı yıldıza takımda yer arayan Advocaat'ın, Robin van Persie'yi Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmak istediği ve bunun için gerekirse sistemde değişikliğe gideceği ifade edildi.
Geride kalan maçlarda zaman zaman tercih ettiği 4-4-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Hollandalı teknik adamın, özellikle iç saha maçlarında Emmanuel Emenike ile Van Persie'yi bundan sonra çift forvet oynatacağı belirtildi.
Hollandalı teknik adamın Aytemiz Alanyaspor karşısında iki forveti birlikte sahaya sürerek, ilk denemeyi yapması bekleniyor.
ORTA SAHA BİR KİŞİ EKSİLECEK
Bu durumda orta saha bir kişi eksilecek. Ozan Tufan'ın sakatlanması nedeniyle ön liberoda Mehmet Topal ve Josef de Souza ikilisi yer alacak. Kanatların birinde ise Volkan Şen'in yeri garanti görünüyor. Diğer kanatta ise Lens'in yokluğunda Moussa Sow ile Miroslav Stoch'dan birisi görev alacak. Sow şimdilik bir adım önde.
İZİN SONA ERDİ
Kanarya'da teknik heyetin takıma verdiği bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün kaldıkları yerden devam edecek. Çalışmada milli takımlardan dönen oyuncular da yer alacak
İDMANLARI KAYDA ALDIRIYOR
Teknik direktör Dick Advocaat, Samandıra'da yapılan taktik antrenmanları kayıt altına aldırmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, yardımcılarıyla yaptığı analizler sonrası futbolculara yanlışlarını artık görsel olarak anlatıyor. Oyuncular yaptığı hataları bizzat izleyerek gördüğü için tekrarlamaması daha kolay oluyor.
Emre BOL
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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