 Sistem değişiyor – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Sistem değişiyor

    Sistem değişiyor

    Hollandalı teknik adamın, özellikle iç sahadaki maçlarında bundan böyle Emenike ile vatandaşını çift forvet olarak oynatmayı planladığı bildirildi.

    'de milli arada gittiği ülkesinden geri dönen teknik direktör Dick Advocaat, sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Sahasında bu hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takımda Robin van Persie'nin yükselen performansı yüzleri güldürüyor.

    Ligin başında sakatlığı nedeniyle bir çok antrenmana katılamayan ancak son haftalarda çalışmalarda gösterdiği çıkışla 90 dakika oynayacak düzeye gelen Hollandalı yıldıza takımda yer arayan Advocaat'ın, Robin van Persie'yi Aytemiz maçında oynatmak istediği ve bunun için gerekirse sistemde değişikliğe gideceği ifade edildi.

    Geride kalan maçlarda zaman zaman tercih ettiği 4-4-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Hollandalı teknik adamın, özellikle iç saha maçlarında Emmanuel Emenike ile Van Persie'yi bundan sonra çift forvet oynatacağı belirtildi.
    Hollandalı teknik adamın Aytemiz Alanyaspor karşısında iki forveti birlikte sahaya sürerek, ilk denemeyi yapması bekleniyor.

    ORTA SAHA BİR KİŞİ EKSİLECEK
    Bu durumda orta saha bir kişi eksilecek. Ozan Tufan'ın sakatlanması nedeniyle ön liberoda Mehmet Topal ve Josef de Souza ikilisi yer alacak. Kanatların birinde ise Volkan Şen'in yeri garanti görünüyor. Diğer kanatta ise 'in yokluğunda Moussa Sow ile Miroslav Stoch'dan birisi görev alacak. Sow şimdilik bir adım önde.

    İZİN SONA ERDİ
    Kanarya'da teknik heyetin takıma verdiği bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün kaldıkları yerden devam edecek. Çalışmada milli takımlardan dönen oyuncular da yer alacak

    İDMANLARI KAYDA ALDIRIYOR
    Teknik direktör Dick Advocaat, Samandıra'da yapılan taktik antrenmanları kayıt altına aldırmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, yardımcılarıyla yaptığı analizler sonrası futbolculara yanlışlarını artık görsel olarak anlatıyor. Oyuncular yaptığı hataları bizzat izleyerek gördüğü için tekrarlamaması daha kolay oluyor.


    Emre BOL
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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