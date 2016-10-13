 Şimdi sıra Fener’de! – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Şimdi sıra Fener’de!

    Şimdi sıra Fener’de!

    Avrupa’nın 1 numaralı basketbol organizasyonu başlarken, istatistikler Obradovic’i öne çıkarıyor. Farklı takımlarda 8 kez Euroleauge zaferi yaşayan Sırp hoca, bu arenadaki meslektaşlarına açık ara fark atıyor.

    Basketbolda dün başlayan THY Avrupa Ligi'nde yer alan 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak 'nin çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor. Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 20. sezonuna başlayacak. Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atan Obra, 8 kez kaldırdığı Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ilk kez Partizan'la kazandı.

    DİĞERLERİNİN TOPLAMI 4
    Diğer 15 çalıştırıcı Obradovic'in yanına bile yaklaşamadı hatta tüm başantrenörler toplamda 4 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti. Obradovic'i birer kupayla David Blatt (Darüşşafaka Doğuş), Georgios Bartzokas ( Lassa), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) ve Pablo Laso () takip ediyor. Fenerbahç e Başantrenörü Zeljko Obradovic, daha önce İstanbul'da düzenlenen 2 Dörtlü Final organizasyonuna da takımlarını götürmeyi başardı.

    MAĞAZA AÇILDI
    Fenerium'un, tamamı basketbol takımının ürünleriyle oluşturduğu Ataşehir Ülker Fenerium Mağazası dün hizmete açıldı. Erkek ve kadın basketbol takımı oyuncularının da katıldığı organizasyonda, taraftarlar ürünlere büyük ilgi gösterdi. Mağazada basketbol ürünlerinin yanı sına kadın ve çocuklar için ürünleri de yer alıyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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