Şimdi sıra Fener’de!
Avrupa’nın 1 numaralı basketbol organizasyonu başlarken, istatistikler Obradovic’i öne çıkarıyor. Farklı takımlarda 8 kez Euroleauge zaferi yaşayan Sırp hoca, bu arenadaki meslektaşlarına açık ara fark atıyor.
DİĞERLERİNİN TOPLAMI 4
Diğer 15 çalıştırıcı Obradovic'in yanına bile yaklaşamadı hatta tüm başantrenörler toplamda 4 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti. Obradovic'i birer kupayla David Blatt (Darüşşafaka Doğuş), Georgios Bartzokas (Barcelona Lassa), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) ve Pablo Laso (Real Madrid) takip ediyor. Fenerbahç e Başantrenörü Zeljko Obradovic, daha önce İstanbul'da düzenlenen 2 Dörtlü Final organizasyonuna da takımlarını götürmeyi başardı.
MAĞAZA AÇILDI
Fenerium'un, tamamı basketbol takımının ürünleriyle oluşturduğu Ataşehir Fenerbahçe Ülker Fenerium Mağazası dün hizmete açıldı. Erkek ve kadın basketbol takımı oyuncularının da katıldığı organizasyonda, taraftarlar ürünlere büyük ilgi gösterdi. Mağazada basketbol ürünlerinin yanı sına kadın ve çocuklar için ürünleri de yer alıyor.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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