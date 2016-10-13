 Otobüsüne kavuşuyor – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Otobüsüne kavuşuyor

    Otobüsüne kavuşuyor
    yeni otobüsüne yakında kavuşacak. Mercedes firmasının sarı-lacivertli kulüp için hazırladığı Travego model takım otobüsünün lansmanının yarın yapılacağı bildirildi. Yeni otobüste kurşun geçirmez camlar, toplamda 8 güvenlik kamerası gibi donanımlar yer alıyor. Törende başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yöneticiler de hazır bulunacak.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Otobüsüne kavuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.