 Manchester United, Ülker Stadı'nı gezdi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Manchester United, Ülker Stadı'nı gezdi

    Manchester United, Ülker Stadı'nı gezdi

    ile Manchester United arasında 3 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşması öncesi, İngiliz kulübünün yetkilileri, Ülker Stadyumu Kompleksi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Manchester United Kulübü Genel Sekreteri John Alexander ve beraberindeki heyet, Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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