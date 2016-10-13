Manchester United, Ülker Stadı'nı gezdi
Fenerbahçe ile Manchester United arasında 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşması öncesi, İngiliz kulübünün yetkilileri, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Manchester United Kulübü Genel Sekreteri John Alexander ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yakında müjde vereceğim
Toplam 4
Yorum
aslan başkan doğru yolda tüm camia onu desteklemeli
- Lider, Urfa’ya da bilendi
Toplam 1
Yorum
ihsan yılmaz inşallah urfadanda pun veya puanlarla döner liderligimiz devam eder haydi kaplanlar
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 6
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gsx adam haklı arda enes tugay gibi örnekler var bu adamlar avrupaya gitmese türkiyede harcanmıştılar
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