 Lens’in hedefi Manchester – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ’in hedefi Manchester

    Lens’in hedefi Manchester
    Adalesindeki yırtık beklenenden yavaş iyileşen Jeremain , hedefini Manchester United maçı olarak belirledi. Hollandalı yıldız, İngiltere'de oynanacak maçta forma giymek için elinden geleni yapacağını açıkladı. Lens, Süper Lig'de 3 maçta 4 asist gerçekleştirmişti.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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