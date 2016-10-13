''Hep birlikte camiye gidiyorlar''
''Ezan seslerini duyuyoruz ve bazıları günde 5 kez dua etmeye gidiyor. Cuma günlerinde de hep birlikte camiye gidiyorlar.''
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi hedeflerini ve sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini açıklayan tecrübeli stoper, "Bundesliga'da 7 yıl oynadım ve başka liglerde şansımı denemek istedim. Rubin Kazan da bana teklif yaptı ancak ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü kulüp benimle çok ilgilendi ve Avrupa'da oynamak istedim" diye konuştu. İddialı açıklamalarda da bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye olan güvenini şu sözlerle ortaya koydu:
ZİRVE MUTLAKA BİZİM OLACAK
Sarı-lacivertli stoper, Fenerbahçe'yi Avrupa'da mücade ettiği için seçtiğini söyledi. Lig yarışını da böyle yorumladı: Zirveyi er ya da geç yakalayacağız.
İLK 11 OYUNCUSUYUM
"Sezon başında hocamız değişti ve şu anda Advocaat'ın isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Onun bizden ne istediğini biliyoruz ve bu yüzden er ya da geç zirveyi yakalayacağız." Sürekli forma giymek için çok çalıştığının da altını çizen Roman Neustadter, "Advocaat benim performansımı övüyor ama durmak yok. 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğumu hocama kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.
RVP İLE OYNAMAK HARİKA
Van Persie gibi bir yıldızla aynı takımda oynamayı 'Harika' olarak niteleyen Neustadter, Emenike ile de eğlenceli bir sohbetinin olduğunu açıkladı: "Onunla aynı odada kalıyoruz ve çok sık gülüyoruz. Rusya kariyeri ile ilgili konuşuyoruz. Rusya'yı soğuk olmasına rağmen çok sevmiş."
TARAFTARIMIZ GÜRÜLTÜCÜ
Ligin 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde taraftarların takımı çılgınca destekleyeceğini düşünen Roman, "Stadımız henüz tam olarak dolmadı; ancak taraftarımız oldukça gürültülü. Derbide büyük bir çılgınlık olacak. Her yaştan insan hastalık derecesinde takımına bağlı" dedi.
İSTANBUL'DA KORKMUYORUM
Neustadter, röportajda terör olaylarıyla ilgili de açıklama yaparak kendini güvende hissettiğinin altını çizdi. Rus futbolcu, "Burada iyiyim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.
ZİRVE MUTLAKA BİZİM OLACAK
Sarı-lacivertli stoper, Fenerbahçe'yi Avrupa'da mücade ettiği için seçtiğini söyledi. Lig yarışını da böyle yorumladı: Zirveyi er ya da geç yakalayacağız.
İLK 11 OYUNCUSUYUM
"Sezon başında hocamız değişti ve şu anda Advocaat'ın isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Onun bizden ne istediğini biliyoruz ve bu yüzden er ya da geç zirveyi yakalayacağız." Sürekli forma giymek için çok çalıştığının da altını çizen Roman Neustadter, "Advocaat benim performansımı övüyor ama durmak yok. 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğumu hocama kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.
RVP İLE OYNAMAK HARİKA
Van Persie gibi bir yıldızla aynı takımda oynamayı 'Harika' olarak niteleyen Neustadter, Emenike ile de eğlenceli bir sohbetinin olduğunu açıkladı: "Onunla aynı odada kalıyoruz ve çok sık gülüyoruz. Rusya kariyeri ile ilgili konuşuyoruz. Rusya'yı soğuk olmasına rağmen çok sevmiş."
TARAFTARIMIZ GÜRÜLTÜCÜ
Ligin 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde taraftarların takımı çılgınca destekleyeceğini düşünen Roman, "Stadımız henüz tam olarak dolmadı; ancak taraftarımız oldukça gürültülü. Derbide büyük bir çılgınlık olacak. Her yaştan insan hastalık derecesinde takımına bağlı" dedi.
İSTANBUL'DA KORKMUYORUM
Neustadter, röportajda terör olaylarıyla ilgili de açıklama yaparak kendini güvende hissettiğinin altını çizdi. Rus futbolcu, "Burada iyiyim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
Toplam 3
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Aydın The King
- O maçlar da şifresiz yayınlanacak
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Aydın Trt'de basketbol spikeri mi kaldı , bırakında Ntvspor yayınlasın...
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
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50 sene Obradoviç 50 sene daha kalır bence
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